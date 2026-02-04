Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Mersin'e Değer Katanlar (MEDEKA) Edebiyat Kurulu öncülüğünde bu yıl 5'incisini düzenlediği Mersin Roman Ödülü, rekor katılımla gerçekleştirildi. 140 eserin başvurduğu yarışmada, Aydoğan Coşkun 'Halep Yolu' adlı romanıyla ödüle layık görüldü.

Kültür ve sanatta yaptığı öncülükler ile adından sık sık söz ettiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, MEDEKA Kurulu Edebiyat Kurulu öncülüğünde gerçekleştirilen 'Mersin Roman Ödülü'nün bu yıl 5.'sini düzenledi. Rekor bir katılımın gerçekleştiği yarışmanın ön seçici kurulunda Ali F. Bilir, Sadık Arslan ve Orhan Özdemir yer aldı. Seçici kurulda ise Barış İnce, Jale Sancak, Turan Ali Çağlar, Öner Yağcı ve Hidayet Karakuş yer aldı.

140 eserle rekor başvuru

Yazarları edebiyat alanında nitelikli üretime teşvik etmek, yeni yazarları desteklemek ve kentin kültürel birikime kalıcı katkı sunmak amacıyla 2021 yılında başlatılan 'Mersin Roman Ödülleri'ne bu yıl 140 eser başvurdu. Rekor sayıda gelen başvurular MEDEKA Edebiyat Kurulu öncülüğünde değerlendirildi. Eser sahiplerinin kimlik bilgilerine erişilmeksizin yalnızca edebi nitelik esas alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda 'Halep Yolu' adlı romanı ile Aydoğan Coşkun ödülün bu yıl ki sahibi sahibi oldu.

'Mersin Büyükşehir bu yarışmalara memnuniyetle devam edecek'

MEDEKA'nın, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde kurulduğunu belirterek, kurul hakkında bilgi veren Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kent Katılımı ve Sivil Toplum İle İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, roman alanında nitelikli eserleri edebiyat dünyasına tanıtmak amacıyla bu yarışmayı gerçekleştirdiklerini belirterek, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi düzenlediği bu yarışmalarla hem genç sanatçıları teşvik etmek hem de Mersin'in kültür ve sanatla olan bağını ulusal ve uluslararası anlamda tanınırlığını artırmak amacıyla memnuniyetle ve kararlılıkla sürdürmeye devam edecek' dedi.

Yarışmaya 140 eserin geldiğini ve bu kadar başvurunun Türkiye'de rekor olduğunu söyleyen Akça, ödül töreninin ise 7 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 14.00'da Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Ve Sergi Sarayında yapılacağını duyurdu.

'Etkili, duygulu, barışçıl bir çalışma yapan yazar Aydoğan Coşkun'u kutluyorum'

Büyükşehir Belediyesinin böyle bir yarışmaya öncülük etmesinin çok önemli olduğuna dikkat çeken MEDEKA Edebiyat Kurulu üyesi yazar Turan Ali Çağlar, 'Türkiye'de roman ödülü veren başka büyükşehir belediyesi yok. Ben de Mersin Roman Ödülü yarışması seçici kurul üyesiyim ve birinciyi duyurma onurunu yaşıyorum. Bir edebiyatçı olarak çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Roman dalında 140 başvurunun gelmesinin çok iddialı olduğunu söyleyen Çağlar, 'Bu kadar başvuru bizi çok mutlu kıldı, jürilerimizi çok iyi çalıştırdık. Vakit yetmez diye itiraz ettiler, haklı olarak. Bir ay onlar için uzattık. Seçici kurulun kararıyla 'Halep Yolu' adlı eser birinci seçilmiştir. Yazar, eserde '1. Paylaşım Savaşı'nın acımasızlığını anlatmış. Hem Ermenilerin hem Türklerin yollarda perişan olmaları, ölümlerle göçü sürdürmeleri iç acısı veriyor okuyucuya. Dili çok temiz ve anlatımı rahat, nesnel bir bakışı var yazarın. Etkili, duygulu, barışçıl bir çalışma. Yazar Aydoğan Coşkun'u kutluyorum, romanının bol okurla tanışmasını diliyorum' diyerek, başvuru yapan her yazarı da ayrı ayrı tebrik etti.