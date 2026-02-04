Mersin'in Erdemli ilçesinde merkeze yakın bir noktada yiyecek arayan sansar ailesi görüntülendi.

Erdemli ilçesinin merkez mahallelerinden Akdeniz'de, siteler ile bahçeler arasında sansar olduğu değerlendirilen hayvanlar ortaya çıktı. Bir süredir bölgede görünen sansar ailesi görüntülenirken, bahçe tarafından çıkan hayvanlar uzun süre odunların arasında gezindi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölge sakinleri, ilk başta gelincik zannettiklerini ancak uzun kuyruklarını görünce sansar olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Hayvanları gören mahalle sakinlerinden Muzaffer Barış, 'İş dönüşü akşamüstü hava kararırken iki tanesi karşıdan karşıya geçti. Sansar mı gelincik mi diye düşündüm. Kuyruğu da 70-80 santimetre, boyu da yaklaşık 50 santimetre var. Boz, siyah karışık bir hayvan, ben ilk defa gördüm' dedi.

Mahalle sakinlerinden Veli Bozkurt ise, 'Burada bahçeler olduğu için ailecek yaşıyor. Sansar muhtemelen uzun kuyruklu. Yoldan karşıya geçiş yapıyorlar' diye konuştu.

10 gün önce 6-7 hayvanı bir arada gördüğünü de aktaran Bozkurt, o zaman bahçeden evlerin arasına geçiş yaptığını anlattı.