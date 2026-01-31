Mersin'de yaşanan sel felaketinin ardından sahaya çıkan ekipler, suyun tahliyesi ile birlikte çamur ve atık temizliği için yoğun bir çalışma başlattı.

Mersin'de etkili olan yoğun yağışların ardından kent genelinde sel ve taşkınlar meydana geldi. Bazı bölgelerde dere yataklarının taşmasıyla oluşan su birikintileri ve çamur nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilenirken, yağış sonrası su tahliyesi ve temizlik çalışmaları hızla başlatıldı.

Sel ve taşkınların ardından oluşan olumsuzlukların giderilmesi amacıyla sahaya çıkan ekipler, suyun tahliyesi ile birlikte çamur, atık ve sürüklenen malzemelerin temizlenmesi için geniş çaplı çalışma yürüttü. Ulaşımın aksamaması ve vatandaşların günlük hayatına en kısa sürede dönebilmesi için özellikle riskli noktalarda gece boyunca yoğun mesai harcandı.

Sel ve taşkınların izleri siliniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) ekipleri, bazı dere yataklarında su seviyesinin yükselmesiyle meydana gelen taşkınlarda iş makineleriyle su tahliye çalışmalarını tamamladı. Yağışın ardından yollarda ve çevrede biriken çamur, çakıl, odun ve çeşitli atıklar ise temizlik ekipleri tarafından kısa sürede temizlendi.

Kent genelinde farklı noktalarda yürütülen çalışmalar kapsamında, şiddetli yüzey akıntılarıyla sürüklenen malzemeler ekiplerce toplanırken, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemler de alındı. Temizlik ve düzenleme çalışmalarının yağışın etkili olduğu bölgelerde aralıksız sürdüğü bildirildi.