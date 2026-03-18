Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 12 dağcı, tipi ve kar yağışı nedeniyle Süphan Dağı zirve tırmanışını tamamlayamadı.

Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağı'na tırmanış yapmak için bir araya gelen 12 dağcı, Aydınlar beldesinde hareket etti. Etkili olan tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle zirve denemesini yarıda bırakmak zorunda kalan dağcılar, Aydınlar Belde Belediyesi karla mücadele ekiplerinin desteğiyle köyden ayrıldı.

Gruptan Sinan Ceylan, tırmanış öncesi yurdun çeşitli illerinden gelen 12 kişilik dağcıyla Süphan Dağı'na kış tırmanışı için Aydınlar beldesinde buluştuklarını belirterek, 'Hava şartları bizlere müsaade eder, sağ salim zirve yaparız diye yola çıktık. Ancak olmadı. Çetin geçen kış şartları Süphan Dağı'na tırmanmamıza izin vermedi. Her gelen dağcılar gibi bizim ekip de geri dönmek zorunda kaldı' dedi.