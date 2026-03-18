Şanlıurfa'da doğasever, bahar çiçeği nergisleri görüntülemek için yağış altında kilometrelerce yol kat etti. Uzun bir yolculuğun ardından çiçek vadisine ulaşan ekip, parkuru başarılı bitirmenin sevincini halay çekerek kutladı.

Her hafta farklı rotalarda doğa yürüyüşü yapan doğaseverler, bu kez rotalarını Siverek ilçesi sınırlarındaki Takoran Vadisi'ne çevirdi. Farklı meslek gruplarından 140 kişilik grup hafta sonu düzenlenen iki ayrı etkinlikte doğayla buluştu.

Sabah saatlerinde Şanlıurfa'dan otobüslerle hareket eden ekip, dağlık alana ulaştıktan sonra yürüyüşe başladı. Yaklaşık 70 kişilik gruplar halinde yapılan yürüyüşlerde doğaseverler 10 kilometrelik zorlu parkuru aşarak, bölgede doğal sit alanı ilan edilen ve sadece burada yetişen nergis çiçeklerinin bulunduğu alana ulaştı. Yaklaşık 5 saatlik yürüyüşün ardından nergislerin bulunduğu alana varan doğaseverler, karşılaştıkları manzara karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Katılımcılar nergis çiçeklerini yakından inceleyip fotoğraflar çekti, çiçeklerin kokusunu aldı. Doğaseverler, parkuru başarılı bitirmenin sevincini nergis çiçekleri arasında müzik eşliğinde halay çekere kutladı ve yaklaşık iki saat alanda vakit geçirdi. Yürüyüş sırasında zaman zaman çamurlu yollar katılımcılara zor anlar yaşattı. Yağmurlu havaya rağmen parkura devam eden doğaseverler, şemsiye ve yağmurluk kullanarak yürüyüşü tamamladı. Bazı katılımcılar ise ıslanmayı göze alarak doğanın tadını çıkardı.

Saklı cennet Takoran Vadisi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yer alan ve bölge halkının 'saklı cennet' olarak tanımladığı Takoran Vadisi, eşsiz doğasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Fırat Nehri'nin oluşturduğu vadi, Siverek'e yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Mezra Mahallesi'nden başlayıp Adıyaman'ın Gerger ilçesine kadar uzanıyor. Yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki vadi, doğasıyla dikkat çekiyor.

Parkuru tamamlayarak nergis çiçeklerine ulaşan doğaseverler, manzara ve çiçeklerin eşsiz güzellikte olduğunu belirterek, herkesin Takoran Vadisindeki güzellikleri görmeye davet etti. Doğa yürüyüşüne katılan Ziraat Mühendisi Mehmet Tekçe, 'Adına şiirler yazılan, türküler söylenen bu nergis çiçeğinin yetiştiği doğal ortam olan Şanlıurfa'nın bu Takoran Vadisi'ndeki doğal çiçeği yerinde gördük. Gerçekten rengi ve kokusuyla apayrı bir çiçek olduğunu gözlerimizle gördük' dedi.