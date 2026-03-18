Bitlis merkeze bağlı Yukarı Karaboy köy yolunda yer yer 5 metreyi bulan karda başlatılan yol açma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolu yeniden açmak için bölgede yoğun mesai harcıyor. Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şantiye Şefi Nail Aşit, il genelinde yolu henüz açılmamış son köy yolunun Yukarı Karaboy köy yolu olduğunu belirtti. Yaklaşık 2 bin rakımda bulunan köy yolunda başlatılan çalışmaların toplamda 8 kilometrelik bir güzergâhı kapsadığını ifade eden Aşit, ekiplerin zorlu şartlara rağmen çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Kar kalınlığının oldukça fazla olduğu bölgede zaman zaman iş makinelerinin neredeyse karın içinde kaybolduğu görülürken, ekipler yolu ulaşıma açmak için yoğun çaba harcıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte köy yolunun yeniden vatandaşların kullanımına açılması hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aşit, 'Bugün Bitlis merkeze bağlı Yukarı Karaboy köyünde kapalı olan son köy yolumuzu açmak üzere sabah saatlerinde işverenlerimizin talimatı ile yola koyulduk. Kar kalınlığı zaman zaman 5 metreye ulaştığı köy yolunda yaklaşık 8 kilometrelik yolu yarına kadar açmayı planlıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 20 bin kilometre yol açtık. Bu sırada bizden desteklerini esirgemeyen başta valimiz ve kurum amirlerimize teşekkür ediyoruz' dedi.

Aşit, Bitlis coğrafyasının güzelliğine de değinerek sözlerine şöyle devam etti:

'Yurdumuzun bazı yerlerinde bahar ayı yaşanırken, biz mart ayının sonlarına doğru halen karla mücadelemizi devam ettiriyoruz. Tabi bu da bizim coğrafyamızın kendi güzelliğidir. Orada insanlar denize girerken biz burada karla mücadelemize devam ediyoruz. Devletin şefkatli elini tüm vatandaşlarımıza hissettireceğiz. Ulaşılmayan yer, açılmayan köy kalmayacaktır. Bu konuda tüm arkadaşlarımız 7-24 esasına göre çalışmaktadır.'