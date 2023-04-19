Talas Belediyesi, Ramazan Bayramı’nın ilçede rahat ve huzur içinde geçmesi için çalışmalarını tamamladı.

Bayram öncesi çalışmalarını hızlandıran Talas Belediyesi, başta camiler ve mezarlıklar olmak üzere ilçe genelindeki genel temizlik ve çevre düzenlemesi yaparak ilçeyi bayrama hazırladı.

CAMİLER TEMİZLENDİ, DEZENFEKTE EDİLDİ, KOKU SIKILDI

Bayram öncesi ilk olarak camilerde geniş çerçeveli bir çalışma gerçekleştiren Talas Belediyesi, cemilerin genel temizliğine ek olarak virüslere karşı da ilaçlama yaptı. Bununla birlikte halılar süpürüldü, kitaplıklardan mihraplara kadar her yer detaylı şekilde temizlendi. Bayram namazına hazırlanan camilere güzel kokular sıkıldı.

MEZARLIKLAR ZİYARETE HAZIR

Diğer yandan ilçe genelindeki mezarlıklarda kuruyan otlar ve dallar toplanırken mezarlık içlerinde genel bakım çalışmaları yapılarak bayram ziyaretine hazırlandı.

YOLLAR PIRIL PIRIL OLDU

İlçe genelinde süpürme ve yıkama araçlarının yanı sıra çok sayıda ekipman ve personelle yürütülen çalışmalarda ise, birçok noktada detaylı temizlik yapılarak ilçenin tamamı bayrama hazır hale getirildi.

ZABITA TEYAKKUZDA

Ayrıca zabıta ekipleri de vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için vardiya halinde çalışma programı yaptı. Talaslı vatandaşlar ihtiyaç halinde 0352 437 00 55 numaralı telefonla istek ve şikâyetlerini bildirebilecekler.