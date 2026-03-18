Ramazan Bayramı öncesinde balık tezgahlarında hareketlilik yaşanırken, tezgahlardaki çeşitlilik ve satışlardaki artış esnafın yüzünü güldürdü. Balıkçı esnafı, özellikle büyük balıklara olan talebin yükseldiğini belirtti.

Ramazan ayı boyunca balık satışlarının iyi geçtiğini ifade eden balıkçı esnafı Ahmet Çoğalmış, sezonu verimli geçirdiklerini söyledi. Bayram arifesinde tezgahlarda bol çeşit bulunduğunu kaydeden Çoğalmış, 'Sezonumuz güzel geçti. Ramazan ayında da satışlarımız iyiydi. Bayram öncesinde de tezgahlarımızda çeşitlilik fazla. Nisan ayı itibarıyla zaten sezon kapanıyor. Bu yıl oldukça bereketli bir dönem yaşadık' dedi.

Vatandaşın bu yıl balığa doyduğunu dile getiren Çoğalmış, küçük balıkların yanı sıra büyük balıklara olan ilginin de arttığını belirterek, 'Artık sadece küçük balıklara değil, somon, levrek ve çupra gibi balıklara da yoğun talep var. Özellikle Ramazan ayında büyük balıklar daha fazla tercih edildi' diye konuştu.

Fiyatlara da değinen Çoğalmış, istavritin 150 TL, somonun 300 TL, alabalığın 250 TL, levrek ve çupranın ise 500 TL'den satıldığını ifade etti. Son dönemde alabalığa talebin arttığını vurgulayan Çoğalmış, 'Vatandaş son zamanlarda alabalığa da yöneldi. Ayrıca kırlangıç balığı da tezgahlarımızda var ancak eskisi kadar bol değil. Haftada birkaç tane geliyor. Kilo fiyatı ise 600 ile bin TL arasında değişiyor' dedi.

Balıkçı esnafı Kadir Pınar ise, özellikle somona olan ilginin dikkat çektiğini belirterek, 'Bu Ramazan ayında en çok somon satıldı. Vatandaş bir yandan da ekonomik balıkları tercih ediyor. Mezgit pahalı olduğu için çok fazla tercih edilmedi ancak istavrit satışları iyi oldu. Son dönemde İğneada'dan gelen hamsi de ilgi gördü ancak genel olarak en çok somon satıldı diyebiliriz' ifadelerini kullandı.

Pınar, fiyatların genel olarak uygun seviyelerde olduğunu ancak bazı türlerde kısmi fiyat değişiklikleri yaşandığını sözlerine ekledi.