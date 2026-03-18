Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Ramazan Bayramı öncesinde açıklamalarda bulundu. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, 'Bayram alışverişlerimizi küçük esnaflarımızdan yapmaya özen gösterelim. Esnaf kazanırsa Kayseri kazanır' diye konuştu.

Şehrin en büyük sivil toplum kurulu olan KESOB'un başkanlığını yürüten Şeyhi Odakır, Ramazan Bayramı öncesinde açıklamalarda bulundu. Ramazan ayının dolu ve hızlı bir şekilde geçtiğini söyleyen Odakır, rahmet ve bereket dolu bir ayı geride bıraktıklarını belirtti.

'Yerel esnafımızdan ticaretimizi sürdürelim'

Başkan Odakır, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlara bir dizi öneride bulundu. Çarşı ve pazarlarda hareketliliğin sürdüğünün altını çizen Odakır, şunları söyledi: 'Şehrimizde birlik ve beraberlik duygusu içerisinde, Ramazan ayının rahmetini, bereketini, coşkunu birlikte yaşadık ve geride bırakıyoruz. Neredeyse her gün farklı bir programda iftarımızı açtık, şehrimizin önemli isimleriyle, vatandaşlarımızla, şehit ve gazi yakınlarıyla, esnaf ve sanatkarlarımızla farklı vesilelerle iftar sofralarında buluştuk. KESOB olarak biz de Ahi soframızı ve gönlümüzü açtık ve Odalarımızla ilimizin yöneticileriyle birlikte bir iftar programı düzenledik. Ramazan'ı geride bırakıyoruz ve tatlı bir telaşın içerisindeyiz. Bayrama hazırlanıyoruz. Bayramın gelmesiyle birlikte şehrimiz daha da hareketlilik yaşıyor. Çarşımız pazarlarımız, sanayimizde hareket var. Hareket de bereket demektir. Bu bakımdan hemşerilerimiz çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için bayram vesilesiyle alışveriş yapacaklar. Bayramı bayram gibi kutlamamızın bir yönü de alışverişi esnafımızdan yapmaktır. Değerli vatandaşlarımıza çağrımızdır, her türlü alışverişimizi esnaflarımızdan yapmaya özen gösterelim. Şehrimizin yerel esnafından, küçük esnafından ticaretimizi sürdürelim, esnafımıza sahip çıkalım. Unutmayalım ki esnaflarımız kazanırsa Kayseri kazanır. Küçük olmadan büyük olmaz. Bu bakımdan alışverişlerimizi esnafımızdan yapmanın faydalı olacağı kanaatindeyim. Ben şimdiden esnaf ve sanatlarımızın, hemşerilerimizin, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.'

'İşin ehli olmayan yerlerden alışveriş yapmayın'

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, alışveriş yaparken özellikle gıda grubunda dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı. Üretim biçimi bilinmeyen, güvenilmeyen ve hijyen açısından sorunlu yerlere dikkat edilmesi ve uzak durulması gerektiğinin altını çizen Odakır, 'İşin ehli olmayan yerlerden alışveriş yapmayın. Bildiğiniz, güvendiğiniz, işine özen gösteren yerlere yönelelim' dedi.

Odakır, açıklamalarına seyahat edecek vatandaşların trafik kurallarına uyarak can ve mal kaybına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınıp dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini sonlandırdı.