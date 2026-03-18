Erzurum'da 2012 yılında geçirdiği tarfik kazası sonucu tekerlekli sandalye ile yaşamak zorunda kalan Melike Yüksel'in hayalini, MHP İl Başkanı Yurdagül gerçeğe dönüştürdü.

Melike Yüksel 2016 yılında geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Uzun yıllar tedavi gören Yüksel, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül'e sosyal medya hesabından ulaşarak tablet desteği istedi. Bu isteğe kayıtsız kalmayan Yurdagül, Melike Yüksel'i Hilalkent semtindeki evinde ziyaret ederek istediği tableti hediye etti.

MHP İl Başkanı Yurdagül, Melike'nin arzusu yerine getirmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı; ' Melike istemiş, gitmez miyiz? Bazen bir tablet sadece dijital bir cihaz değildir; bir gencin dünyaya açılan penceresi, hayallerine giden köprüsü ve engelleri aşan kalemidir. 2016 yılında geçirdiği talihsiz trafik kazasıyla hayatının en ağır sınavlarından birini veren, aylarca süren o karanlık yoğun bakım odalarından azmiyle, yaşama tutunma gücüyle çıkan Melike Yüksel kardeşimizin yanındaydık. Bedeni tekerlekli sandalyeye emanet olsa da ruhu ve zihni özgürlüğe kanat çırpan Melike'nin eğitim aşkına şahitlik ettik. Melike kardeşimin sosyal medyadan bize uzattığı elini boş çevirmeyerek, dijital tabletini evinde, o güzel gülüşü eşliğinde kendisine takdim ettik. Onun gözlerindeki o sönmeyen ışık, hepimize ders olacak cinsten. İnanıyorum ki Melike, bu azmiyle tüm engelleri birer birer aşacak. Yolun açık, başarıların daim olsun güzel kardeşim. Allah yar ve yardımcın olsun.'