Milli Eğitim Müdürlüğü ile Erzurum Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (ERSANDER) tarafından ortaklaşa yürütülen çalışma sonucu toplanan oyuncaklar, oyuncağı olmayan çocuklara dağıtıldı.

Erzurum'un kültürel mirasını korumak, sanat faaliyetlerini geliştirmek ve eğitim projeleri yürütmek amacıyla faaliyet gösteren Ümit Gergit başkanlığındaki sivil toplum kuruluşu, şehrin değişik yörelerinden yüzlerce oyuncak topladı. Oyuncakları denetimden geçiren ERSANDER, toplanan oyuncakları 23 Nisan Ulusal Çocuk Bayramı öncesinde yine çocuklara ulaştırdı.

Kadın Kolları Başkanı Sevnur İçyar ile Öztürk Akkök'ün projelendirdiği çaba sonucu toplanan oyuncaklar şehrin çeşitli kesimlerinde bulunan anaokulu öğrencilerine hediye edildi. Etkinlikte Başkan Ümit Gergit, yönetim kurulu üyeleri Doğan Hattatoğlu, Vahit Alkır, Selma Uygur, Gençlik Kolları Başkanı Ruşen Hattatoğlu Ece hazır bulundu.