Kocasinan Belediyesi, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiği geleneksel hâle gelen iftar ev ziyaretleri, İkram Lokması, İkram Çeşmesi uygulamaları ve çeşitli etkinliklerle on binlerce vatandaşın gönlüne dokundu. Mübarek Ramazan ayının bereketini ve manevi havasını en güzel şekilde Kayseri'de yaşattıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Ramazan'ın bereketini hemşerilerimle aynı sofrada paylaştık. Vatandaşlarımızla birlikte daha nice Ramazan aylarına sağlıkla, huzurla ve mutlulukla ulaşabilmeyi temenni ediyoruz.' dedi.

Ramazan bereketini vatandaşlar ile birlikte yaşamak için hassasiyet gösteren Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan ayının ilk gününden beri farklı sosyal gruplarla iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çolakbayrakdar, teravih namazlarında ise farklı mahallelerde vatandaşlarla buluştu. Onlara Kocasinan Belediyesinin 'İkram Lokması'ndan tatlı ikramında bulunan Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinlemeyi de ihmal etmedi.

Ramazan bereketinin paylaşılarak çoğaldığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 'Ramazan ayı denince 11 ayın sultanı, rahmet ve mağfiret ayı, ebedi saadeti kazanma ayı aklımıza geliyor. Manevi iklimin yaşandığı mübarek bir ay olan Ramazan'da hayır ve bereket artar, Allah'ın rahmeti sağanaktan boşanırcasına yağar. Gönüller yumuşar, paylaşma, dayanışma ve karşılıklı anlayış zirve yapar, gönüllere sevgi dokunur. Belediye olarak Ramazan ayının bereketini, feyzini beraber yaşamak adına önemli organizasyonlar yaptık ve şehrimizde Ramazan ayının maneviyatına uygun toplumsal kaynaşmaya vesile olduk. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin.' ifadelerine yer verdi.

Ramazan ayı dolayısıyla yardım hareketliliğini de en üst seviyeye çıkardıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesinin her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu vurgulayarak, 'Kocasinan bölgesinde ikamet eden ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında yer alıyoruz. Kardeşlerimizin gerek Dost Mağaza ile giyim ihtiyacını karşılarken gerekse Dost Market ile iaşe noktasında gıdaları ulaştırıyoruz. Özellikle Ramazan ayında da iftarlarını açmalarına vesile olduğumuz 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 229 vatandaşın evine günde 4 çeşit sıcak yemek hizmeti sunuyoruz. Her zaman olduğu gibi büyüklerimizin yanındayız.' diye konuştu.