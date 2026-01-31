Mersin'in Tarsus ilçesinde etkisini artıran şiddetli yağışların ardından Tarsus Belediyesi ekipleri, olası olumsuzluklara karşı kent genelinde teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın koordinasyonunda Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, Zabıta, Muhtarlık İşleri ile Makine İkmal Müdürlüklerine bağlı ekipler, yağıştan etkilenen noktalarda aktif görev alarak müdahalelerde bulunuyor.

Yağışların ardından Ergenekon Mahallesi'nde dere yatağı çevresinde incelemelerde bulunan Başkan Ali Boltaç, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurguladı. Boltaç, 'Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği her şeyden önce geliyor. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını rica ediyoruz. Herhangi bir olumsuzluk durumunda vatandaşlarımız 'Alo 153 Tim' hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir' dedi.

Dere yataklarına yapılan bilinçsiz hafriyat ve moloz dökümlerine dikkat çeken Başkan Boltaç, bu tür uygulamaların ciddi riskler oluşturduğunu ifade etti. Boltaç, 'Dere yatakları doğal akış alanlarıdır. Bu alanlara yapılan kontrolsüz dökümler, her yağışta hem çevreyi hem de insan hayatını tehdit ediyor. Bu sadece bir çevre sorunu değil, aynı zamanda başkalarının yaşam hakkını riske atan bir sorumsuzluktur. Kimsenin dere yatağına moloz dökerek başka bir yurttaşın evini su altında bırakmaya hakkı yok' diye konuştu.

Yoğun yağışlar nedeniyle ilçenin farklı mahallelerinde de müdahaleler gerçekleştirildi. Yunusoğlu Mahallesi'nde mahsur kalan bir araç ekipler tarafından kurtarılırken, Beydeğirmeni Mahallesi Perra Sitesinde su baskınına müdahale edildi. Atatürk Mahallesi'nde gelen ihbar üzerine ekipler hızla bölgeye yönlendirilirken, Kırklarsırtı Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesinde Mersin Büyükşehir Belediyesine ait bir kamyon güvenli alana alındı. Aynı mahallede bulunan Mevlana Evleri Sitesinde ise su tahliye çalışmaları yapıldı.

Tarsus Belediyesi ekiplerinin yağışların etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı sahadaki çalışmalarına aralıksız devam edeceği bildirildi.