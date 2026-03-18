Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla ilçe genelinde denetimlerini artırdı.

Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle pastaneler, fırınlar, tatlı imalathaneleri ve unlu mamul üretimi yapan işletmelerde kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerde hijyen koşulları, üretim alanlarının temizliği, çalışanların kişisel hijyen kuralları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat etiketleri detaylı şekilde incelendi.

Bayram yoğunluğu öncesinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata aykırı durumlarda cezai işlem uygulandığı bildirildi. Kurallara uygun hizmet veren işletmelere ise teşekkür edilerek bu hassasiyetin sürdürülmesi istendi.

Zabıta ekipleri, denetimlerin temel amacının halk sağlığını korumak olduğunu vurgulayarak, bayram süresince de kontrollerin aralıksız devam edeceğini kaydetti.