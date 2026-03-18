Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Güngör, göreve geldiği Ocak 2026'dan bu yana yürütülen temaslar ve gündemler hakkında açıklamalarda bulundu.

Güngör, yeni yönetimle birlikte başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet yetkilileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, güvenlik korucularının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik taleplerini ilgili makamlara ilettiklerini söyledi. İçişleri Bakanlığı ile koordineli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Güngör, İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve Güvenlik Korucuları Daire Başkanlığı ile ortak çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen iftar programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme fırsatı bulduğunu aktaran Güngör, korucuların özlük haklarını içeren kapsamlı bir dosyayı bizzat teslim ettiğini belirtti. Görüşmede özellikle maaşların iyileştirilmesi, memur maaşlarına endekslenmesi ve emekli korucuların maaşlarının en az asgari ücret seviyesine çıkarılması yönündeki taleplerini ilettiklerini söyledi. Ayrıca emekli olan korucuların ikramiye hakkı bulunmamasının önemli bir eksiklik olduğunu vurguladı. Güngör, ''Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldik. Hasbihal ettik. Güvenlik kurucularımızın emekli olanların ve mevcut görevde olanların durumlarını sordu. Ben de güvenlik korucularımızın özlük haklarını arz ettim. Devlet Bahçeli de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp bu konuda bir çözüm bulacaklarını iletti. Çalışmalarımız bu konuda güzel gidiyor' dedi.

Şehit aileleri ve gazilerden Terörsüz Türkiye sürecine tam destek

Açıklamasında terörle mücadeleye de geniş yer veren Güngör, 'Artık huzur gelecek, artık terör bitecek. En çok beden veren camialardan birisiyiz. Yıllardır terörle mücadelede güvenlik kurucuları 2 bin 500 şehit, gazi vermiş bir camadır. Büyük bir kitledir. 50 bine yakın emeklisi var. Bunların haklarını kurumak, bizim boynumuzun borcudur. 'Terörsüz Türkiye' elbette bizim isteğimiz amacımız terörün olmamasıdır. Artık diyoruz ki şehit annelerimiz bu vatan için evladını verdi. Artık bu mücadele bu günde olsa gene gerekirse hepimiz şehit oluruz. Ama Allah'ın izniyle artık hiçbir ananın ağlamayacağını kanısındayız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir çalışmasıdır. Geçmiş dönemlerdeki çözüm sürecine benzemez. Bu süreç tamamen devlet yürütüyor. Devletimiz ne derse biz de devletimizin emrinde olduğumuzu, dün olduğu gibi bu günde ne emrediyorsa onu yapacağız. Bu gün güvenlik korucularımız, şehit ailelerimiz olarak bu Terörsüz Türkiye projesini desteklediğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen her emir başımızın tacıdır. Süreci sonuna kadar destekliyoruz. Allah'ın izniyle bu terör bitecektir, artık sonu gelmiştir. Çünkü emperyalistlerin teröre bakacak kadar gücü kalmadılar. Yan komşularımıza İran, Irak, Suriye'ye ye saldırdığını görüyoruz. Bu terörü yanı başımızda ürettikleri apaçık ortadadır. Emperyalistlerin oyunuydu. Asla Kürt Türk meselesi değildi' ifadelerini kullandı.