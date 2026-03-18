Erkekler 1. Ligi'nde sezon boyunca sergilediği performansla şampiyonluğunu haftalar öncesinden ilan eden Onikişubat Belediye Spor Voleybol Takımı, sezonun son maçında Ziraat Bankkart karşısında sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılarak başarısını kupayla taçlandırdı.

Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede baştan sona üstün bir performans ortaya koyan Onikişubat Belediye Spor, rakibine set vermedi. Sezon boyunca ortaya koyduğu istikrarlı performansı son maçta da sürdüren takım, 2025-2026 sezonunu zirvede tamamlayarak Efeler Ligi'ne yükseldi. Maçın ardından düzenlenen kupa töreninde sporcular, teknik ekip ve kulüp yönetimi büyük sevinç yaşarken, tribünlerde de coşku vardı. Onikişubat Belediyespor, sezon boyunca 26 maçta elde edilen 24 galibiyetle şampiyonluğa ulaştı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş'ın öncülüğünde kurulan ve kısa sürede önemli bir ivme yakalayan kulüp, Efeler Ligi'ne yükselerek yalnızca sportif bir başarı elde etmekle kalmadı; aynı zamanda Kahramanmaraş'ın spor vizyonuna da güçlü bir katkı sundu.

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Onikişubat Belediye Spor'a madalyalarını Arabica Coffee House CEO'su ve Kurucusu Av. Sertaç Yalçın ve kurucu ortağı Elif Ülger Yalçın, kupasını TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş ve CEO Sertaç Yalçın takdim etti.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ise Kahramanmaraş spor tarihi açısından önemli bir dönüm noktası yaşandığını vurgulayarak, 'Geçtiğimiz sezon 2. Lig'den aldığımız takımımızı bu yıl yalnızca 2 mağlubiyetle şampiyon yaparak Efeler Ligi'ne taşıdık. Bu başarı, inancın, emeğin ve kararlılığın eseridir. Şehrimizin spor alanındaki yükselişi artarak devam edecek' ifadelerini kullandı.

Başkan Toptaş, 'Kahramanmaraş spor tarihi açısından tarihi bir gün yaşıyoruz. En son 1980'li yılların sonunda futbol takımımız Süper Lig seviyesindeydi; şimdi ise Onikişubat Belediyespor ile voleybolda en üst ligde temsil edileceğiz. Adeta bir şehrin küllerinden doğuşuna şahitlik ediyoruz. Geçen yıl 2. Lig'den aldığımız bu takımı, bu sezon sadece 2 mağlubiyetle şampiyon yaparak Efeler Ligi'ne taşıdık. Bu başarıda emeği geçen Alper Başkan'a, yönetim kurulumuza, hocamıza ve tüm voleybolcu kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum' dedi.