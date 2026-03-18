Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü, kentte büyük bir coşku ve heyecanla kutlanıyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ilk törende Atatürk heykeline çelenk sunumu gerçekleşti. Anıta ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler çelenk bıraktı. Ardından Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Çanakkale Şubesi Başkanı Enes Arslan çelenk koydu. Törende Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1994 yılında 253 bin şehit adına 3972 Sayılı Kanun'la Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale Geçilmez' yazan altın madalya da Türk bayrağına takıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Boğaz Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Şehitleri selamlamak adına Çanakkale Boğazı'nda 'TCG Kınalıada' tarafından 21 pare top atışı gerçekleştirildi. 'Çanakkale Geçilmez' yazılı altın madalya Türk bayrağı ile birlikte göndere çekildi. Resmi çelenk koyma töreninin sona ermesiyle birlikte kentteki çeşitli siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları da çelenklerini Atatürk heykeline bıraktı.

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 09.30'da başlayan törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, milletvekilleri, bürokratlar, askerler, muharip gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü törenlerine yabancı konuklar da katıldı.