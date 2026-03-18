Dr. Yasin Yılmaz 18-24 Mart Ulusal Yaşlılar Haftası mesajı paylaştı. Yılmaz, iletişimin yaşlılar için ne denli önemli olduğunu vurgulayarak 'Yaş almak, hayatın doğal ve değerli bir sürecidir. Ancak yaşlı bireylerin toplumdan uzak kalması, yalnızlık duygusu yaşaması ve sosyal ilişkilerinin zayıflaması hem ruhsal hem de fiziksel sağlıklarını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle ailelerin, komşuların ve toplumun her kesiminin yaşlı bireylerle daha fazla iletişim kurması, onları dinlemesi ve hayatın içinde aktif tutması büyük önem taşımaktadır. Yaşlılar, geçmişten günümüze taşıdıkları bilgi, deneyim ve hayat tecrübeleriyle toplumun en önemli rehberleridir. Onların yalnız olmadığını hissettirmek; bir telefon etmek, ziyaret etmek ya da birlikte zaman geçirmek, yaşlı bireyler için büyük bir mutluluk kaynağı olabilmektedir' ifadelerinde bulundu.

'Hedef yaşam kalitesinin arttırılması'

Yaşlı bireylerin sağlık hizmetlerinin önemli olduğunu vurgulayan Yasin Yılmaz, 'Yaşlı nüfusun artan oranı, yaşlı bireylere sunulan sağlık hizmetlerinin de çeşitlenmesini gerektirmektedir. Genç gruplarda sağlık hizmetlerinin temel hedefi tedavi iken, yaşlı gruplarda esas hedef yaşam kalitesinin artırılması ve korunmasıdır. Her yaşta olduğu gibi bu yaş grubunda da yeterli ve dengeli beslenme, sağlığın korunması ve geliştirilmesi için çok önemlidir. Yeterli ve dengeli beslenme; dört besin grubunda yer alan gıdaların yeterli miktarda tüketilmesiyle sağlanır. Bu besinlerin önerilen tüketim miktarları kişiye özgü olarak değişmekte olup, bireyin yaşı, cinsiyeti ve fiziksel aktivite durumu bu oranları etkilemektedir. Öğün sayısı artırılmalı, az ve sık yemek yenilmelidir. Sabah kahvaltısı mutlaka yapılmalıdır. İdeal vücut ağırlığı korunmalı, besinler yoluyla alınan enerji ile harcanan enerji arasındaki denge sağlanmalıdır. Yağlı besinlerin tüketimi sınırlandırılmalıdır. Yaşamın her döneminde olduğu gibi yaşlılık döneminde de yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması; hastalıklardan korunma, sağlığın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, dolayısıyla yaşam kalitesinin artırılması ve sürdürülmesi açısından önem taşımaktadır. Bununla birlikte yaşlılık, bireyin yaşam boyu edindiği deneyimlerin olgunlaştığı bir dönem olmakla birlikte; bedensel, ruhsal ve sosyal değişimlerin de yoğun olarak yaşandığı bir süreçtir. Yaşlı bireylerin özellikle emeklilik sonrası rol ve sorumluluklarındaki değişiklikler ile günlük rutinlerinde ve işlevselliklerinde yaşanan azalma gibi faktörler, depresyon riskini artırabilmektedir. Bu dönemde ruh sağlığının korunması ve desteklenmesi, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynamaktadır.

Koruyucu ve önleyici ruh sağlığı politikaları kapsamında; yaşlıların ruhsal iyilik hâlinin artırılması, aktif yaşlanmanın teşvik edilmesi ve yaşlılar ile aile bireylerinin sağlıklı yaşlanma konusunda farkındalık kazanması amacıyla bu yılın teması 'Yaş Almak Değil, Yalnız Kalmak Yorar' olarak belirlenmiştir.

Bugün yaşlılarımıza gösterdiğimiz sevgi, saygı ve ilgi; yarın nasıl bir toplumda yaşlanacağımızın da göstergesi olacaktır. Bu nedenle 'Yaş almak değil, yalnız kalmak yorar' mesajı yalnızca bir slogan değil; toplum olarak paylaşmamız gereken ortak bir sorumluluğu hatırlatan güçlü bir çağrıdır.

Tüm bu duygu ve düşüncelerle; dün ile bugün arasında köprü olan, kültürümüzü, örf ve adetlerimizi ve manevi değerlerimizi bizlere miras bırakarak yarınlara taşımamızı sağlayan, geleceğe ışık tutmamıza vesile olan kıymetli büyüklerimizin Ulusal Yaşlılar Haftası'nı kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum' açıklamalarında bulundu.