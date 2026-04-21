DÜZCE (İHA) - Düzce'de sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ve ihtiyaçları, Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısında ele alındı.

Toplantıda, 2026 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarını barındıran süreçte yürütülen sağlık hizmetleri ele alındı. Acil sağlık hizmetlerinin etkinliği, hastaneler arası sevk zinciri, ambulans hizmetlerinin işleyişi ve yoğunluk yönetimi gibi başlıklar detaylı olarak değerlendirildi. Ayrıca sağlık kuruluşları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin daha hızlı ve etkin hale getirilmesi için yapılması gereken çalışmalar görüşüldü. Acil durumlara müdahale süreçleri, personel planlaması ve altyapı ihtiyaçları da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Toplantıda mevcut durum analiz edilerek karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde durulurken, kurumlar arası iş birliğinin artırılmasının önemi vurgulandı. Sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için ortak hareket edilmesi gerektiği ifade edildi.

Öte yandan toplantıya, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Akçakoca Devlet Hastanesi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İl Ambulans Servisi Başhekimliği temsilcileri katıldı.