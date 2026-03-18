Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirde hayvancılık altyapısını güçlendirmek ve gıda güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirilen modern kesimhanenin yapımına başlandı.

Kahramanmaraş'ta Canlı Hayvan Borsası'nın yanında inşa edilen ve 50 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen tesisin, Avrupa standartlarında hizmet vermesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen kesimhane, hijyen, kalite ve verimlilik esas alınarak tasarlandı. Çelik ve panel sistem kullanılarak inşa edilen tesis, dayanıklı ve modern yapısıyla dikkat çekerken, toplam 350 metrekarelik alan üzerinde yükselecek. Proje kapsamında kesimhane içerisinde hayvanların kontrollü şekilde bekletileceği padok alanı, idari ofisler, soğuk hava deposu ve kesim salonu yer alacak. İki katlı olarak planlanan tesisin, tüm süreçlerin düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine imkan sağlayacağı belirtildi. Yatırımla birlikte üreticilerin daha modern ve hijyenik şartlarında hizmet vermesi sağlanırken, vatandaşların da güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişiminin kolaylaşacağı ifade edildi. Kesim işlemlerinin uluslararası standartlara uygun şekilde yapılmasıyla kalite ve gıda güvenliğinin artırılması hedefleniyor.