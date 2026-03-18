Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların evlerine ulaşarak hem kişisel bakım hem de temizlik hizmeti sundu. 'Evde sağlık ve bakım hizmetleri' kapsamında yürütülen çalışmalarla vatandaşların bayram hazırlıkları tamamlanırken, ekipler kentin dört bir yanında bayram sevincini evlere taşıdı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, sosyal belediyecilik anlayışıyla yıl boyunca sürdürdüğü hizmetlerine bayram öncesinde de hız kesmeden devam etti. 13 ilçede aralıksız görev yapan ekipler, özellikle öz bakımını yapmakta zorlanan yaşlı, hasta ve engelli bireylerin evlerine giderek hem sağlık hem de temizlik ihtiyaçlarını karşıladı.

Anamur'dan Tarsus'a, Çamlıyayla'dan Gülnar'a kadar kentin en ücra noktalarına ulaşan ekipler; ev temizliği, kişisel bakım, banyo, tıraş ve sağlık kontrolleri gibi birçok hizmeti yerine getirdi. Yapılan çalışmalarla sadece fiziksel ihtiyaçlar değil, vatandaşların moral ve motivasyonu da desteklendi.

Bir telefon kadar yakın

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaş almış yurttaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla sunduğu hizmetleri Alo 185 Çağrı Merkezi ve Teksin Mersin uygulaması üzerinden erişilebilir hale getiriyor. Rutin program dahilinde evlere giden ekipler; temizlikten kişisel bakıma kadar birçok alanda hizmet sunarken, güler yüzlü yaklaşımlarıyla da takdir topluyor.

'Hizmetler ücretsiz sunuluyor'

Evde Temizlik Hizmeti Koordinatörü Ayşe Ak, hizmetlerin tamamen ücretsiz olduğunu belirterek, 'Öz bakımını yapmakta güçlük çeken vatandaşlarımıza kişisel bakım hizmeti sunuyoruz. Evde temizlik hizmetimizle de yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyoruz. 19 temizlik ekibi ve 28 kişisel bakım ekibi ile tüm ilçelerde hizmet veriyoruz' dedi.

Ak, temizlik hizmeti kapsamında evlerin süpürülüp silindiğini, banyo ve tuvalet temizliğinin yapıldığını, camların silindiğini ve çöplerin alındığını ifade ederken; kişisel bakım hizmetinde ise saç-sakal tıraşı, tırnak kesimi, banyo ve yatağa bağımlı hastalar için yatak içi banyo hizmeti verildiğini kaydetti.

Vatandaşlardan hizmete tam not

Hizmetten faydalanan 63 yaşındaki Saliha Ağar, verilen destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Evimize düzenli geliyorlar, temizliğimizi yapıyorlar, banyomuzu yaptırıyorlar. Yemek hizmeti de alıyoruz. Başkanımıza ve ekiplere çok teşekkür ediyorum' dedi.

85 yaşındaki Cemil Ağar ise, 'Hizmetler dört dörtlük. Banyomuzu yaptırıyorlar, tıraşımızı yapıyorlar. Çok memnunuz. Bayram öncesi de gelip hazırlıklarımızı yaptılar' diye konuştu.