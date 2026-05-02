Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda yapılan seçim sonucunda TBB Başkanı seçildi. Geniş katılımla gerçekleştirilen oylamada Seçer, aldığı oylarla salt çoğunluğu sağlayarak birliğin yeni başkanı oldu.

Seçim süreci, son dönemde yaşanan yönetim değişikliklerinin ardından gündeme geldi. Daha önce TBB Başkan Vekilliği görevini yürüten Seçer’in görev süresinin dolmasıyla birlikte başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Toplantıya belediye başkanları yoğun ilgi gösterirken, seçim iki aday arasında geçti.

Yapılan oylamada Seçer 446 oy alırken, rakibi Fırat Görgel 311 oyda kaldı. Bu sonuçla Seçer, Türkiye genelindeki 1405 belediyeyi temsil eden birliğin başkanlığına seçildi.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından salonda alkışlarla karşılanan Seçer, yaptığı konuşmada birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Belediyeler arasında ayrım yapılmayacağının altını çizen Seçer, görev süresi boyunca hakkaniyetli bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini ifade etti.

Seçer konuşmasında, “Parti farkı gözetmeksizin tüm belediyelerimizin hizmet üretme kapasitesini artırmak için çalışacağız. Hakkaniyet ve dayanışmayı ön planda tutarak, yerel yönetimlerin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Önceki dönemde TBB yönetiminde görev alan Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar ile başlayan sürece de değinen Seçer, bu dönemde yapılan çalışmaları daha ileriye taşıyacaklarını belirtti.

Tüm belediye başkanlarına ve vatandaşlara mesaj gönderen Seçer, “TBB, 1405 belediye başkanımızın her zaman yanında olacak. Her şey şehirlerimiz ve güzel Türkiye’miz için” ifadelerini kullandı.

Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona ererken, yeni dönemin ilk encümen toplantısı da gerçekleştirildi.