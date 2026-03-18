Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri tarafından vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen uygulamalara aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerince usulsüzlük ve suistimallerin önüne geçilmesi, kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların azaltılması amacıyla 10-12 Mart tarihleri arasında il genelinde emniyet kemeri kullanımına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda toplam 4 bin 399 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 119 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Denetimler kapsamında ayrıca 61 araç trafikten men edildi.