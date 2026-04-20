Burdur'da geçici olarak trafiğe çıkışı men edilen kamyonetine eski plakasını takarak trafiğe çıkan sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu, kamyonet ise 1 ay trafikten men edildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Burdur - Isparta Karayolu Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet D. idaresindeki 06 BCU 801 plakalı kamyonet polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde kamyonetin daha önce kullanılan plakasının takıldığı ve kamyonetin geçici olarak trafiğe çıkışının men olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından sürücü Ahmet D.'ye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu. Kamyonet ise çekici marifetiyle otoparka çekilirken 1 ay trafikten men edildi.