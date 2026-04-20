Burdur'da düzenlenen ruhsatsız silah ve kaçak alkol operasyonunda 5 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılığa yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçlarını işlediği tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Aramalarda bin 494 litre sahte alkol yapımında kullanılan etil/metil alkol, 160 adet elektronik sigara, 250 paket ısıtılmış tütün ürünü, 150 paket (3 bin adet) kaçak sigara, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 bin 90 adet tabanca fişeği, 150 adet kurusıkı tabanca fişeği, 185 adet farklı ebatlarda av tüfeği kartuşu, 10 adet farklı ebatlarda boş tabanca şarjörü, 280 adet kaçak şarj aleti ve başlığı, 794 adet kaçak sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Olaya ilişkin tahkikat devam ediyor.