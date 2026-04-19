Burdur'un Yeşilova ilçesinde ormanlık alana mantar toplamaya giden adam yapılan arama çalışmalarında ölü olarak bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Burdur'un Yeşilova ilçesi Düden köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde mantar toplamak için evinden ayrılan Hasan Hüseyin Karan (61), ormanlık alanda kayboldu. İhbar üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan arama çalışmaları sırasında Karan ölü olarak bulundu. Yapılan incelemenin ardından Karan'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesine götürüldü. Karan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.