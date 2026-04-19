İzmir'de 20 metrelik kuyuya düşen kuzu, itfaiye ekiplerinin titiz ve güvenlik önlemleriyle yürüttüğü çalışma sonucu sağ salim kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Bornova Işıkkent'te kuzularını otlatan bir yurttaşın sürüsündeki bir kuzu, yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyuya düştü. İhbar üzerine olay yerine ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Işıkkent İtfaiye Grubu sevk edildi, ardından merkezden destek ekipler yönlendirildi. Ekipler, kurtarma çalışması öncesinde kuyuda gaz ölçümü yaptı. Zararlı gaz tespit edilmesi üzerine itfaiye personeli, temiz hava solunum cihazı kullanarak kuyuya indi. Halat yardımıyla kuyuya ulaşan ekipler, kuzuyu bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti. Sürü sahibi, kuzuyu kendi imkanlarıyla kurtaramadığını belirterek itfaiye ekiplerine teşekkür etti.