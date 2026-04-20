Burdur'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 27 adet tarihi eser ve 79 adet sikke ele geçirilirken olayla ilgili 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri tarafından kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yürütülen çalışmalarda; 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet ve 6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçlarını işlediği tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet 30 cm bıçak, 1 adet kurusıkı tabanca gövdesi, 1 adet tabanca sürgüsü, 56 adet tabanca fişeği, 58 adet farklı ebatlarda av tüfeği kartuşu, 79 adet sikke, ve 27 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.