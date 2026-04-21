Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği himayesinde Antalya'da bu yıl 17.'si düzenlenecek olan Yörex Yöresel Ürünler Fuarı, 'Sizin oraların nesi meşhur' sloganıyla yarın kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde, Düzce'deki tüm paydaşların etkin destekleriyle hazırlanılan fuarda tüm hazırlıklar tamamlandı.

Hazırlıkları yerinde takip eden Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, daha önceki fuarlarda olduğu gibi bu yıl da Düzce olarak Yörex'e damga vuracaklarını söyledi.

Erdoğan Bıyık, 'Valiliğimiz, Üniversitemiz, Belediyelerimiz, İl Özel İdaremiz, OSB'lerimiz ve Düzceli esnafımızın da büyük katkılarıyla muhteşem bir hazırlık süreci yaşadık. Standımızı ziyaret eden misafirlerimize çok hoş sürprizlerimiz olacak. Düzce'nin bereketli topraklarında yetişen coğrafi işaretli ürünlerimizle, kültürel eserlerimiz ve şovlarımız ile Yörex Fuarı'na bu yıl da Düzce olarak damga vuracağımıza inanıyoruz. Tüm ziyaretçilerimizi Hall 2'deki standımıza bekliyoruz' ifadelerini kullandı.