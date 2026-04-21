DÜZCE (İHA) - Düzce İl Özel İdaresi tarafından Gümüşova ilçesine bağlı Ardıçdibi ve Yıldıztepe köylerini birbirine bağlayan ulaşım yolunda başlatılan sıcak asfalt altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Gümüşova'da yürütülen çalışmalar kapsamında, yolun daha dayanıklı ve uzun ömürlü hale getirilmesi amacıyla PMT (Plent Miks Temel) serim işlemleri sürdürülüyor. Altyapı güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serimine geçilerek yolun modern ve güvenli bir ulaşım standardına kavuşturulması hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, özellikle kış aylarında yaşanan ulaşım sorunlarının önüne geçilmesi ve köyler arası bağlantının daha konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor. Bölge halkının günlük ulaşımını kolaylaştıracak proje ile birlikte tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin de daha etkin yürütülmesi bekleniyor.