DÜZCE (İHA) - Düzce Valiliği Konuralp Bey Toplantı Salonu'nda Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Mehmet Makas başkanlık etti.

Toplantıda ilin genel güvenlik durumu tüm yönleriyle ele alındı. Emniyet ve jandarma birimlerinin son döneme ilişkin faaliyet raporları değerlendirilirken, suç oranları, olay türleri ve risk analizleri masaya yatırıldı. Özellikle kamu düzeninin sağlanması, suçların önlenmesi ve vatandaşların huzurunun korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar detaylı şekilde incelendi. Toplantıda ayrıca, önümüzdeki süreçte alınması gereken tedbirler de gündeme geldi. Asayiş olaylarının azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması, uyuşturucu ile mücadele, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik planlanan çalışmalar değerlendirildi. İl genelinde gerçekleştirilecek denetim ve uygulamaların artırılması konusunda kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik yapılması gereken çalışmaların da ele alındığı toplantıda, ilgili birimlerin eşgüdüm içerisinde hareket etmesinin gerekliliğine dikkat çekildi. Sahada yürütülen uygulamaların etkinliğinin artırılması, hızlı müdahale kapasitesinin geliştirilmesi ve veri paylaşımının güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı, il genelinde güvenlik ve asayişin daha etkin sağlanmasına yönelik kararlılığın vurgulanmasıyla sona erdi.