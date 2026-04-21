DÜZCE (İHA) - Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında eğitim ve güvenlik konularının ele alındığı kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, kolluk amirleri ile il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri temsilcileri katıldı.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, il genelindeki okulların fiziki güvenliği, çevresel riskler ve eğitim ortamlarının daha güvenli hale getirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi. Okul çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri, öğrenci servislerinin denetimi, giriş-çıkış kontrolleri ve kamera sistemlerinin etkinliği gibi başlıklar gündeme alındı. Ayrıca öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik kolluk kuvvetleri ile eğitim kurumları arasındaki iş birliğinin artırılması, okul çevrelerinde meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenmesi ve riskli bölgelerde denetimlerin sıklaştırılması konuları görüşüldü. Rehberlik hizmetleri, bağımlılıkla mücadele çalışmaları ve öğrencilerin sosyal gelişimini destekleyici faaliyetlerin önemi de vurgulandı. Toplantıda, mevcut durum tüm boyutlarıyla ele alınarak eksiklikler ve iyileştirilmesi gereken alanlar tespit edildi. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, hızlı müdahale mekanizmalarının geliştirilmesi ve sahadaki uygulamaların etkinliğinin artırılması için atılacak adımlar değerlendirildi.