DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, kent genelinde gerçekleştirdiği saha ziyaretleriyle vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Farklı mahalle ve noktalarda esnaf ve vatandaşlarla buluşan Özlü, sorunları yerinde dinleyerek çözüm odaklı yaklaşım sergiliyor.

Gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşların talep ve önerilerini birebir dinleyen Başkan Faruk Özlü, iletilen sorunların çözümü için ilgili birimlere anında talimat veriyor. Özellikle altyapı, ulaşım, çevre düzenlemesi ve sosyal hizmetler başta olmak üzere birçok konuda gelen talepler değerlendirmeye alınıyor. Vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmanın önemine dikkat çeken Özlü, belediye hizmetlerinin daha etkin ve hızlı şekilde yürütülmesi için sahada olmayı sürdürdüklerini ifade ediyor. Bu kapsamda yapılan ziyaretlerin, hem mevcut sorunların tespit edilmesine hem de çözüm süreçlerinin hızlandırılmasına katkı sağladığı belirtiliyor. Saha çalışmalarının belirli bir program dahilinde devam edeceği belirtilirken, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerin de hız kesmeden sürdürüleceği vurgulanıyor.