DÜZCE (İHA) - Düzce İl Özel İdaresi Yol Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Merkez ilçeye bağlı Çalıcuma Köyü'nde yürütülen yol çizgi çalışmaları tamamlandı.

Ulaşım güvenliğini artırmak ve trafik düzenini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, köy yollarında yol çizgileri yenilenerek sürücüler için daha görünür ve güvenli bir güzergah oluşturuldu. Ekipler, belirlenen program doğrultusunda yürüttükleri çalışmalarla özellikle gece ve olumsuz hava şartlarında görüşü artırmayı hedefledi. Tamamlanan yol çizgi çalışmalarıyla birlikte, hem araç sürücülerinin hem de yayaların daha güvenli bir şekilde ulaşım sağlaması hedefleniyor.