Erkek Müsabakaları büyük bir heyecana sahne oldu. Genç sporcular, iki gün boyunca kıyasıya mücadele ederek yeteneklerini sergiledi.

Düzce'de müsabakalar sonunda erkekler kategorisinde Konuralp Anadolu Lisesi'nden Alperen Şeker birinciliği elde ederken, Fatih Endüstri Meslek Lisesi'nden Bedirhan Demirci ikinci oldu. Düzce Spor Lisesi'nden Nurettin Sarıoğlu ile Atatürk Lisesi'nden Ahmet Sami Şanlı ise üçüncülüğü paylaştı.

Kızlar kategorisinde ise Safir Koleji'nden Rümeysa Baltacı birinci olurken, Düzce Spor Lisesi'nden Ayşe Özge Gürel ikinci sırada yer aldı. Üçüncülüğü Düzce Spor Lisesi'nden Medine Yamanoğlu ile Safir Koleji'nden Liva Ata paylaştı.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru, milli bilardocu Savaş Bulut ve Düzce Bilardo İl Temsilcisi Fatih Kerim Öztürk tarafından takdim edildi.

Organizasyona katılan milli sporcu Savaş Bulut, genç sporcuların heyecanına ortak olarak onlara tecrübelerini aktardı.

Müsabakalar, sporcuların gelişimine katkı sağlamasının yanı sıra bilardo branşına olan ilginin artmasına da önemli katkı sundu.