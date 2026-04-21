Türkiye'de konsepti ve kapsamı itibarıyla özgün bir model ortaya koyan Çilimli Eğitim Festivali (ÇEFES), 2026 yılı hazırlıklarına resmen başladı. Maarif Modeli'ni destekleyen ve eğitim, kültür ile sanatı aynı çatı altında buluşturan festivalin ikincisi, bu yıl daha geniş katılımla gerçekleştirilecek.

Çilimli Kaymakamlığı, Çilimli Belediyesi ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Düzce Şubesi iş birliğiyle, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenecek olan festival, 6-8 Mayıs 2026 tarihlerinde kapalı pazaryerinde yapılacak.

Geçtiğimiz yıl yoğun ilgi gören festival, bu yıl kapsamını daha da genişletiyor. Programa üniversiteler ve yayınevleri de dahil edilerek akademik ve entelektüel derinlik artırılıyor. Üç gün sürecek etkinlikler boyunca; stantlar, sergiler, sahne sanatları, atölyeler ve bilimsel gösteriler ziyaretçilerle buluşacak.

Festivalin en dikkat çeken başlıklarından biri ise 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde Okul Yöneticilerinin Rolü' temalı sempozyum olacak. Çok sayıda akademisyen, yazar ve eğitim yöneticisinin katılımıyla gerçekleştirilecek bu oturumda, eğitim sisteminin geleceğine yönelik önemli değerlendirmeler yapılacak. Program kapsamında ayrıca öğrenci atölyeleri, deney gösterileri, halk oyunları, konserler ve tiyatro etkinlikleri de yer alacak. Festival, sadece öğrencileri değil; öğretmenleri, velileri ve eğitim paydaşlarını da içine alan kapsayıcı yapısıyla öne çıkıyor.

Çilimli İlçe Millî Eğitim Müdürü Miraç Karayiğit ve ekibinin öncülüğünde yürütülen organizasyon, ilçeyi eğitim, kültür ve sanat alanında bir merkez haline getirme vizyonunun somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

ÇEFES 2026, eğitimde yenilikçi yaklaşımların sahaya yansıdığı, akademi ile uygulamanın buluştuğu ve toplumsal katılımın güçlendiği önemli bir platform olmaya hazırlanıyor.