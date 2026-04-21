Tarsus Belediyesinin çocukları riskli sulama kanallarından uzak tutarak güvenli ortamlarda yüzmeyle buluşturduğu 'Havuzda İlk Kulaç' projesi, BELFOR'da yüzlerce proje arasından seçilerek örnek uygulama olarak öne çıktı.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın çocukların güvenli ortamlarda büyümesi ve eşit imkanlara erişmesi yönündeki yaklaşımıyla şekillenen 'Havuzda İlk Kulaç' projesi, yaz aylarında çocukların sulama kanalları gibi riskli alanlara yönelmesiyle ortaya çıkan tabloya karşı geliştirildi. Sahadaki bu somut ihtiyaçtan doğan ve çocukların kontrollü, hijyenik ortamlarda suyla buluşmasını sağlayan proje, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen Belediye Forumu (BELFOR) kapsamında yaklaşık 700 proje arasından seçilerek yer aldı.

Tarsus Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma, geliştirdiği modelle yerel yönetimler için örnek uygulamalar arasında gösterildi. Forum kapsamında yapılan sunumla proje diğer belediyelere de aktarıldı.

Mahalle muhtarlarıyla iş birliği içinde yürütülen projede, özellikle daha önce havuz deneyimi yaşamamış çocuklara ulaşıldı. Çocukların evlerinden alınarak havuzlara taşınması, gerekli ekipmanların temin edilmesi ve gün boyu güvenli bir ortamda ağırlanmaları, projenin erişilebilir ve kapsayıcı yapısını ortaya koydu.

Program süresince sağlık ekipleri, eğitmenler ve cankurtaranlar eşliğinde yürütülen çalışma, yalnızca bir yüzme etkinliği olmanın ötesine geçerek planlı bir güvenlik ve eğitim süreci olarak uygulandı. Çocuklar bu süreçte hem yüzme deneyimi kazandı hem de sosyalleşme, birlikte hareket etme ve paylaşma gibi sosyal becerilerini geliştirdi.

Binlerce çocuğa ulaşıldı

Proje, başladığı günden bu yana büyüyerek daha geniş bir kitleye ulaştı. 2024 yılında 33 mahallede bin 640 çocuğa ulaşılırken, 2025 yılında kapsam genişletilerek 89 mahallede 4 bin 460 çocuğa erişim sağlandı. Bu veriler, projenin yalnızca doğru bir ihtiyaçtan doğduğunu değil, aynı zamanda sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir bir model olduğunu da ortaya koydu.