Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 64'üncüsü düzenlenen Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali, ünlü sanatçılar Ceza ve Simge Sağın'ın konserleriyle büyük coşkuya sahne oldu.

Festival kapsamında Mut İlçe Stadında gerçekleştirilen konser programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çevre il ve ilçelerden de çok sayıda müzikseverin katıldığı etkinlikte tribünler ve saha içi tamamen dolarken, bazı vatandaşlar konser alanı dışında kaldı.

Gecenin ilk konserinde sahne alan rap müziğin sevilen ismi Ceza, seslendirdiği hit parçalarla binlerce hayranını coşturdu. Şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden izleyiciler, sanatçıya büyük ilgi gösterdi. Ceza'nın performansı festival katılımcılarından tam not aldı.

Ceza'nın ardından sahneye çıkan pop müziğin başarılı isimlerinden Simge Sağın da geniş repertuvarı ve sahne performansıyla festivale damga vurdu. Hareketli parçalarıyla alanı dolduran kalabalığı eğlendiren Sağın, romantik şarkılarıyla da duygusal anlar yaşattı. Sanatçının seslendirdiği 'Öpücem', 'Mış Mış' ve 'Söyleme' adlı şarkılara binlerce kişi eşlik etti.

Mut'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Simge Sağın'a festival kapsamında bu yılın 'Kayısı Güzeli' unvanı verildi.

Festival, bugün gerçekleştirilecek etkinliklerle sona erecek. Program kapsamında Karacaoğlan Çınaraltı Parkında karakucak güreşleri final müsabakaları yapılacak. Mut İlçe Stadında düzenlenecek çocuk karnavalı ise gün boyu devam edecek etkinliklerle festivale final yapacak.