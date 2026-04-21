Sinop Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ormanların korunması amacıyla gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Ayancık, Gerze, Sinop ve Türkeli Orman İşletme Müdürlükleri tarafından oluşturulan toplu koruma ekipleri, gece saatlerinde denetim gerçekleştirdi.

Ormanlık alanlarda kaçak kesim, izinsiz giriş ve olası yangın risklerine karşı yapılan kontrollerde ekipler, belirlenen güzergâhlarda devriye faaliyetlerini titizlikle yürüttü. Yetkililer, ormanların korunmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti. Sinop Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İşletme Müdürlükleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen gece koruma faaliyetleriyle ormanların 7 gün 24 saat denetim altında tutulduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların da ormanların korunması konusunda duyarlı olması istenerek, şüpheli durumların yetkililere bildirilmesi çağrısında bulunuldu.