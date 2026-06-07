Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kent genelinde yürüttüğü peyzaj çalışmaları kapsamında cadde, bulvar, kavşak ve refüjleri rengarenk çiçeklerle donattı. Kent estetiğini güçlendirmeyi amaçlayan çalışmalarla Mersin'in yeşil dokusu da daha da zenginleşiyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, Peyzaj Master Planı doğrultusunda kent genelindeki yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Yaz mevsimine uygun bitki ve çiçek türlerinin tercih edildiği uygulamalarla vatandaşların daha sağlıklı, yeşil ve estetik bir çevrede yaşamaları hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, refüjler, kavşaklar, parklar ve sahil bandı başta olmak üzere kentin birçok noktasında mevsimlik çiçek dikimi ve peyzaj düzenlemeleri gerçekleştiriyor. Ana cadde ve refüjlerde sulama altyapı sistemlerinin büyük ölçüde tamamlandığı belirtilirken, yeni açılan yollarda da otomatik sulama sistemlerinin devreye alındığı kaydedildi.

Sulama altyapısının yaygınlaşmasıyla birlikte ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmalarına ağırlık veren ekipler, özellikle kaldırımlarda gölgelik alanların artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. İklim değişikliği ve kentsel ısı adalarının etkilerini azaltmayı amaçlayan belediye, vatandaşların daha konforlu bir şekilde yürüyebilmesi için ağaçlandırma faaliyetlerini öncelikli olarak sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Proje Şube Müdürlüğü Birim Şefi Şeniz İşcan Ateş, 2019 yılından bu yana Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki yeşil alanlarda peyzaj çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Ateş, öncelikle otomatik sulama sistemlerinin altyapısına önem verdiklerini ifade ederek, 'Altyapı sistemlerimiz aktif hale geldiği için bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmalarına daha fazla ağırlık veriyoruz. Vatandaşlarımızın gölge altında yürüyebilmesini sağlamak amacıyla ağaçlandırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

Mevsime uygun bakım, gübreleme, ilaçlama ve budama çalışmalarının rutin olarak devam ettiğini kaydeden Ateş, yaz hazırlıklarının tamamlandığını söyledi. Kent genelinde balık ağzı gibi çiçekli bitkilerin dikiminin yapıldığını belirten Ateş, 'Begonvillerimiz açtı. Jakaranda ağaçları mor çiçekleriyle kent estetiğine katkı sunuyor. Çalışmalarımızı bitkilerin renklerine ve çiçeklenme dönemlerine göre planlıyoruz. Uygulamalarımızda fonksiyonelliğin yanı sıra estetik özellikleri de göz önünde bulunduruyoruz' ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir ve iklim dostu peyzaj uygulamalarıyla Mersin'i dört mevsim yeşil ve yaşanabilir bir kent haline getirmeyi hedefliyor.