DÜZCE (İHA) - Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Esmahanım Köyü'nde halk sağlığını korumaya yönelik bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi. Düzenlenen programda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, el hijyeni ve Kalp Sağlığı Haftası kapsamında önemli konular ele alındı.

Sağlık ekipleri, özellikle kırsal bölgelerde sıkça karşılaşılabilen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına karşı alınması gereken önlemler hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Hastalığın bulaşma yolları, korunma yöntemleri ve erken belirtileri detaylı şekilde anlatıldı. Program kapsamında ayrıca el hijyeninin önemi vurgulanırken, doğru el yıkama teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla kalp ve damar hastalıklarına karşı alınabilecek önlemler, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleri hakkında da bilgiler paylaşıldı. Gerçekleştirilen eğitimde, vatandaşların sağlık konusunda bilinçlendirilmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedeflenirken, katılımcıların soruları da uzman ekipler tarafından yanıtlandı. Yetkililer, benzer bilgilendirme çalışmalarının ilçe genelinde farklı bölgelerde de sürdürüleceğini belirtti.