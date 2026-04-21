DÜZCE (İHA) - Düzce İl Özel İdaresi, Cumayeri ilçesine bağlı Yenitepe Köyü'nde meydana gelen heyelan sonrası bölgede stabilizasyon çalışmalarına başladı.

Heyelan nedeniyle risk oluşan alanda, zeminin güçlendirilmesi ve yeni kaymaların önüne geçilmesi amacıyla taş tahkimat ve dolgu çalışmalarına geçildi. Ekipler, bölgedeki toprak hareketliliğini kontrol altına almak ve yol güvenliğini yeniden sağlamak için yoğun mesai harcıyor. Çalışmalar kapsamında, heyelanın etkili olduğu noktalar teknik ekipler tarafından detaylı şekilde incelenirken, zemin yapısına uygun mühendislik çözümleri uygulanıyor. Taş tahkimat ile eğimli arazide tutunma gücü artırılırken, dolgu işlemleriyle de zayıf zemin güçlendiriliyor. Bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması öncelikli hedefler arasında yer alırken, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak ulaşımın güvenli şekilde sağlanması amaçlanıyor.

Yetkililer, il genelinde benzer risk taşıyan bölgelerde de gerekli önlemlerin alınmaya devam edeceğini belirtti.