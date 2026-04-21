DÜZCE (İHA) - Düzce İl Özel İdaresi tarafından Gölyaka ilçesine bağlı Bekiroğlu Köyü'nde başlatılan kilit parke döşeme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Köy içi ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi gayesiyle yürütülen çalışmalar çerçevesinde, altyapısı tamamlanan güzergahlarda kilit parke taşı döşeme işlemleri gerçekleştiriliyor. Ekipler, öncelikle yol zemininde gerekli altyapı hazırlıklarını tamamlayarak dayanıklılığı artırırken, ardından kilit parke taşlarının döşenmesiyle yollar modern bir görünüme kavuşturuluyor. Yapılan çalışmalar sayesinde özellikle yağışlı havalarda oluşan çamur ve bozulmaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Köy içi yolların daha düzenli, temiz ve uzun ömürlü hale getirilmesiyle birlikte vatandaşların günlük yaşamı kolaylaşırken, ulaşım güvenliği de önemli ölçüde artırılıyor.