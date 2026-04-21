Sakarya'da yaklaşık 10 yıl önce kapanan özel bir süt fabrikasına tonlarca süt satmalarına rağmen paralarını alamadıklarını iddia eden yaklaşık 200 kişilik grubun temsilcileri, fabrika önünde bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. 2016 yılından bu yana hukuk mücadelesi verdiklerini belirten üreticiler ve eski personel, alacaklarının bugünkü piyasa değerleri üzerinden ödenmesini talep ederek devlet yetkililerinden yardım istedi.

Adapazarı'nda faaliyet gösteren ve 2016 yılında kapılarını kapatan süt fabrikasından alacaklı olan üreticiler, kooperatif başkanları ve eski çalışanlar, yaşadıkları ekonomik darboğazı dile getirdi. 2016 yılının süt fiyatları ile bugünün şartları arasındaki uçuruma dikkat çeken mağdurlar, kayyum tarafından hesaplarına yatırılan cüzi miktarların yaralarına merhem olmadığını ve fabrika sahibine hiç bir şekilde ulaşamadıklarını ifade etti.

'Bugünkü para ile 5 milyon 800 bin TL alacağım var'

Düzce'den gelerek mağduriyetini dile getiren Fevzi Sadak, 260 tona yakın süt alacağı olduğunu belirterek, 'Ben alacağımın tahsilini bir şekilde istiyorum. Ben çok mağdur durumdayım. 7 çocuk babası ve 8 torun sahibiyim çok zor hallerde geçiniyorum en kısa zamanda benim paramın tahsilini istiyorum. 260 bin TL alacağım var burada evraklarda gözüküyor. 229 ton 700 kilo alacağımız var. O dönemde burada gözüküyor 260 bin TL. Bugünkü para ile 5 milyon 800 bin TL. Benim burada en az 45 milyon zararım var. Dört tane transit araba ile borç ödedim. Beş buçuk dönüm fındık tarlası sattım, bir tane dubleks ev, 150 metre kare daire sattım. Ve bu 261 bin TL olan para o yıl bana dört tane daire alıyordu. Bu para o zaman dört daire alıyorken şimdi dört daire 12 milyon. Biz bu paranın peşinde değiliz ama bugünkü şartlar altında benim paramın şimdiki zamana göre talep ediyorum. Mahkemelerin durumu her üç ayda bir erteleniyor. Ben almadığım sütün vergisini vergi dairesine KDV'sini ödedim. 2016'da benim verdiğim sütlerin hepsi faturalı ve KDV'sini ödedim ve buradan bir kuruş para alamadık. 250 mağdurum var ve en mağduru benim. Sıkıntılardayım eve ekmek götürmek zorunda kalıyoruz, çocuklarımıza bakamıyoruz, yaşımız geçti. Bu para bizim paramız değil bu parada üreticilerin parası. Bir an önce de üreticilere ödemek gerekiyor. Benim kapıma en az 20 kişi geliyor. Biz hepsini ödemesek de bir miktarının parasını ödedik. Şu anda yarıdan fazlasının parasını ödedik. Bankalara olan borcumu kapadım, hiçbir devlet kuruluşuna, vergi dairelerine şu anda bir borcumuz kalmamıştır. Ama şahıs üreticilere borcumuz kalmıştır. Buradan da alacağımız para ile üreticilerin parasını bir miktar ödememiz gerekecek. On ikici ayda hesabıma 260 bin TL kayyum tarafından para yattı. Eski alacağımız para 260 bin TL ama 260 bin TL on yıl sonra bize 260 bin TL para yatıyor. Süt o zaman bir TL on kuruştu bugün süt 25 TL. Ben bugünkü süt fiyatı üzerinden. Paramı almak mecburiyetindeyim' dedi.

'Kooperatif adına 78 kişinin sütünü verdim'

Budaklar Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mücahit Eren, üreticilerin baskısı altında olduklarını ifade ederken, '2016'dan beri paramızı alamadığımız için çok zor duruma düştük. Kooperatif adına 78 kişinin sütünü verdim. Şu anda 110 tonun üzerinde süt alacağım var. O dönem 142 bin TL olan alacağımın bugünkü karşılığı yaklaşık 2 milyon 718 bin TL'dir. Bir ay önce 110 ton süt alacağıma karşılık sadece 20 bin TL yatırdılar. Fabrika sahibine ulaşamıyoruz. Mahkeme 10 yıldır devam ediyor ama ortada bir sonuç yok. Çok mağduruz, devletimizden yardım bekliyoruz' diye konuştu.

'Şehirlerarası çalıştık, emek verdik ama karşılığını alamadık'

Fabrikada şoför olarak çalıştığını ve kendisi gibi birçok arkadaşının mağdur olduğunu belirten eski personel ise, '2016 yılının Mart ayında fabrika kapandı, iki ay sonra çıkışımı aldım. O günden beri alacağımızı alamıyoruz. Benim 395 bin TL alacağım var ancak Şubat ayında kayyum tarafından hesabıma sadece 19 bin 384 TL yatırıldı. Bir arkadaşımızın 505 bin, kimisinin 150 bin TL alacağı var. Bu parayı neye göre yatırdıklarını sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Şehirlerarası çalıştık, emek verdik ama karşılığını alamadık. Devletimizin bu konuda bizlere yardımcı olmasını istiyoruz' ifadelerini kullandı.