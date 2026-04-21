Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna savaşının galibi olacağını ve Kiev yönetimi dahil bütün tarafların bunun farkında olduğunu savunarak, 'Düşman dahil hiç kimse bundan şüphe duymuyor. Sadece bütün bu durumu nasıl resmileştireceklerini düşünüyorlar' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus belediyelerinden yetkililerle bir araya geldiği bir etkinlikte Rusya-Ukrayna Savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Putin, Ukrayna'daki çatışmaların Rusya'nın galibiyetiyle sonuçlanacağını öne sürerken, bu durumun Ukrayna hükümeti dahil olmak üzere bütün taraflar için son derece açık olduğunu savundu. Putin, 'Düşman dahil hiç kimse bundan şüphe duymuyor' dedi.

Kiev yönetiminin savaşın galibinin Rusya olacağının farkında olduğunu belirten Putin, 'Sadece bütün bu durumu nasıl resmileştireceklerini düşünüyorlar' ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı, 'Rusya, Ukrayna'daki çatışmanın nasıl sona ereceğini biliyor, ancak kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmayacak. Bunun yerine, kendi belirlediği görevleri yerine getirecek ve bu hedeflere ulaşmak için çaba gösterecek' dedi.

Sınıra yakın bölgelerde kademeli güvenlik önlemleri alınıyor

Kursk bölgesi dahil olmak üzere Ukrayna ile sınır bölgelerindeki zorlu durumların hala geçerli olduğunu belirten Putin, bölge halklarının kendi topraklarında kalmaları ve güvenlik endişeleri nedeniyle bu bölgelerden ayrılmaya gerek duymamalarını sağlamaya yönelik çeşitli önlemler alınmasının gerektiğinin altını çizdi. Putin, Rusya'nın sınır bölgelerine yakın konumlarda kademeli olarak güvenlik bölgelerinin oluşturulduğunu belirterek, 'Sınırlarımızdaki tehditleri ortadan kalkana kadar bu tutumu sergilemeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.