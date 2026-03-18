Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde merkeze uzak mahallelerde yaşayan vatandaşlar için mobil kuaför hizmetini devreye alarak yüzlerce kişiye ücretsiz bakım hizmeti sundu.

Mersin'de her yaştan vatandaşa yönelik sosyal hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, içerisinde kuaför ve berber salonlarında bulunan tüm ekipmanların yer aldığı 'Mobil Kuaför' aracıyla mahallelere giderek hizmet veriyor. Son olarak Toroslar ilçesine bağlı Çamlıdere Mahallesi'ne giden ekipler, vatandaşların bayram öncesi saç ve sakal tıraşlarını gerçekleştirdi.

Profesyonel hizmet vatandaşın ayağına gidiyor

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında Mobil Kuaför aracı; Akdeniz, Yenişehir, Mezitli, Toroslar, Erdemli, Silifke ve Tarsus ilçelerinde hizmet veriyor. Bayram öncesi yoğunluk nedeniyle kuaförlerde randevu bulmakta zorlanan vatandaşlar, hizmetin ücretsiz olmasından da memnuniyet duyuyor.

Mobil kuaförde kadınlara saç kesimi, boya ve kişisel bakım hizmeti sunulurken, erkeklere saç ve sakal tıraşı yapılıyor. Kullanılan ekipmanların her işlem sonrası dezenfekte edildiği hizmette, kadın ve erkekler için ayrı alanlarda işlemler gerçekleştiriliyor.

'Her bayram öncesi herkese ulaşmaya çalışıyoruz'

Mobil Kuaför sorumlusu Neslihan Tukta, her bayram öncesinde daha fazla vatandaşa ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, 'Tüm mahallelere ulaşmaya çalışıyoruz. Saç kesimi, boya, kaş-bıyık işlemleri yapıyoruz. Erkek bölümümüzde de saç-sakal kesimi hizmeti veriyoruz. Kuaförlerin maliyetli olması nedeniyle vatandaşlarımız bizi daha çok tercih ediyor' dedi.

'Ekonomik şartlarda önemli bir destek'

Toroslar Muhtarlar Dernek Başkanı ve Çamlıdere Mahalle Muhtarı Ali Yılmaz ise hizmetin özellikle dar gelirli vatandaşlar için büyük kolaylık sağladığını ifade ederek, 'Vatandaşlarımız çok memnun. Bayram öncesi tıraşlarını rahatça olabiliyorlar. Günümüzde bir tıraşın maliyeti oldukça yüksek. Bu hizmet bu açıdan çok kıymetli' diye konuştu.

Vatandaşlardan tam not

Mobil kuaför hizmetinden yararlanan vatandaşlar da uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kırsal mahallede yaşadıkları için şehir merkezine ulaşımda zorluk çektiklerini belirten vatandaşlar, bayram öncesi böyle bir hizmetin kendileri için büyük kolaylık olduğunu söyledi.

Vatandaşlar ayrıca, hem zamandan tasarruf ettiklerini hem de ücretsiz hizmet sayesinde ekonomik olarak rahatladıklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.