Mersin'in Erdemli ilçesinde zabıta ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmesi amacıyla yaptığı kontrollerde, özellikle gıda üretimi ve satışı yapan işletmeler mercek altına alındı. Ekipler, fırınlar, pastaneler, kuruyemiş ve tatlı imalathanelerinde hijyen kuralları, ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri ve gramaj uygunluğu gibi konularda incelemelerde bulundu. Kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.

Vatandaşların bayramı sağlıklı ve huzurlu geçirmeleri için çalıştıklarını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, 'Hemşerilerimizim Ramazan Bayramı'nı sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir şekilde geçirmesi bizim en büyük önceliğimizdir. Bu doğrultuda zabıta ekiplerimiz denetimlerini titizlikle sürdürmektedir. Esnafımızdan da kurallara hassasiyetle uymalarını rica ediyor, tüm vatandaşlarımızın bayramını şimdiden kutluyorum' dedi.

Denetimlerin bayram süresince de aralıksız devam edeceği bildirilirken, hem esnafa hem de vatandaşlara kurallara uyma konusunda hassasiyet çağrısında bulunuldu.