Bolu'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü programı düzenlendi. Kentte düzenlenen anma programına; protokol üyeleri, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin rahmet, minnet ve saygıyla anıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tören kapsamında daha sonra Kuranı Kerim tilaveti gerçekleştirilerek şehitler için dualar edildi.

Programın ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, şehitlikteki mezarları ziyaret etti. Protokol ve beraberindekiler, kabirlerin başına tek tek giderek karanfil bıraktı.