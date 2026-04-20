Bolu'da bir iş merkezinin balkonuna çıkarak çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs, polis ekiplerinin ikna çabaları neticesinde balkondan inerek, karakola götürüldü.

Olay, belediye binasının bitişiğindeki iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen ve alkollü olduğu iddia edilen bir vatandaş, balkona çıkarak bağırıp çağırmaya ve çevredeki vatandaşlara rahatsızlık vermeye başladı. Belediye önündeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri alkollü vatandaşı ikna ederek ekip aracına bindirdi. Alkollü vatandaş, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.