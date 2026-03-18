Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamasında bayramların özel günler olduğunu belirterek tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Birlik ve beraberlik içinde eski bayramlar tadında bir bayram olması temennisinde bulunan Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

'Bir Ramazan ayını daha geride bırakıyoruz. Ramazan'ın manevi ikliminde birbirimize kenetlendiğimiz, paylaşmanın ve dayanışmanın gücünü bir kez daha hissettiğimiz bu güzel ayın ardından, hep birlikte bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar küslerin, kırgınların bir araya geldiği, barıştığı, büyüklerimizin ziyaret edildiği, anne babanın hayır duasının alındığı özel günlerdir. Dolayısıyla çocuklarımıza bayram geleneklerimizi de öğretmemiz gerekiyor. Komşularla, akrabalarla bayramlaşmak, hediyeleşmek, sabah erken kalkmak çok önemli. Eski bayramları yaşatacak şekilde güzel bir bayram temenni ediyor, Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Bayramda önemini hatırladığımız güzel değerlerimizin sadece bayram günleri ile sınırlı kalmamasını; yılın tüm günlerinde yaşanmasını diliyorum. Rabbim daha nice, sağlıklı, huzurlu bayramlara erişmeyi nasip etsin. Ramazan Bayramımız mübarek olsun.'